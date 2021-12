Firenze, bambino di cinque anni colpito da auto in manovra (Di giovedì 16 dicembre 2021) Paura a Firenze, dove un bambino di cinque anni è stato colpito da un'auto in manovra all'interno di un parcheggio. Il piccolo non è grave , ma lo spavento è stato tanto. L'incidente è accaduto ... Leggi su lanazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Paura a, dove undiè statoda un'inall'interno di un parcheggio. Il piccolo non è grave , ma lo spavento è stato tanto. L'incidente è accaduto ...

Dopo 76 anni il soldato americano rincontra i bambini di San Miniato Presenti in Sala del Consiglio Roberto Santini (il bambino a destra nella foto), classe '42, originario di San Miniato ma da anni residente a Firenze, ex docente di arte oggi in pensione, poi Bruno ...

Vaccinazioni anti Covid per bambini al via con la Pimpa E’ la Pimpa, la cagnolina bianca con grandi pallini rossi nata dalla matita di Altan, a vaccinarsi per prima in Toscana, al Mandela Forum di Firenze, dove questa mattina si è dato il via alla campagna ...

