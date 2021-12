Doping, controllo dei Nas in Abruzzo. In un anno scovati 66 atleti positivi (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Aquila - Sessantasei provvedimenti di "inibizione a tesserarsi e/o rivestire cariche o incarichi presso il Coni, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate o gli enti di promozione sportiva, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati ad atleti" nei confronti di persone coinvolte, a vario titolo, nell'uso e nel commercio di sostanze ad effetto dopante sono stati emessi dal Tribunale Nazionale AntiDoping dopo le segnalazioni fatte nel corso del 2021 dai Carabinieri del Nas di Pescara alla Procura nazionale antiDoping. I militari per la tutela della salute abruzzesi, infatti, nel corso dell'anno hanno ottenuto importanti risultati nell'attività di lotta e contrasto alla criminalità farmaceutica, con particolare riguardo ai farmaci ad azione ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'Aquila - Sessantasei provvedimenti di "inibizione a tesserarsi e/o rivestire cariche o incarichi presso il Coni, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate o gli enti di promozione sportiva, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati ad" nei confronti di persone coinvolte, a vario titolo, nell'uso e nel commercio di sostanze ad effetto dopante sono stati emessi dal Tribunale Nazionale Antidopo le segnalazioni fatte nel corso del 2021 dai Carabinieri del Nas di Pescara alla Procura nazionale anti. I militari per la tutela della salute abruzzesi, infatti, nel corso dell'ottenuto importanti risultati nell'attività di lotta e contrasto alla criminalità farmaceutica, con particolare riguardo ai farmaci ad azione ...

