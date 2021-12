De Laurentiis sul cibo: “Mangio la pizza solo quando non è indigesta. Provo amore e rispetto per il cibo, come con le donne” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quest’oggi, per il quotidiano La Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista. Il presidente del Napoli ha concentrato il suo discorso più sul cibo che sul calcio, siccome ha parlato per la rubrica “Gusto” del giornale. “Lo sappiamo tutti che per superare i cent’anni non bisognerebbe mangiare carne rossa. Ma a me, che sono Gruppo Zero, mi fanno una pippa. Io col cibo ho un rapporto di grande amore e di rispetto, come con le donne. Ho una enorme curiosità per la quale non sono mai sazio: scoprire com’è una donna – bada bene, interiormente – o un piatto. Prima si mangia con gli occhi e poi con la bocca. Una sola regola: cerco sempre la qualità”. Senza filtri il patron azzurro, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quest’oggi, per il quotidiano La Repubblica, Aurelio Deha rilasciato una lunga intervista. Il presidente del Napoli ha concentrato il suo discorso più sulche sul calcio, sicha parlato per la rubrica “Gusto” del giornale. “Lo sappiamo tutti che per superare i cent’anni non bisognerebbe mangiare carne rossa. Ma a me, che sono Gruppo Zero, mi fanno una pippa. Io colho un rapporto di grandee dicon le. Ho una enorme curiosità per la quale non sono mai sazio: scoprire com’è una donna – bada bene, interiormente – o un piatto. Prima si mangia con gli occhi e poi con la bocca. Una sola regola: cerco sempre la qualità”. Senza filtri il patron azzurro, ...

Advertising

gilnar76 : De Laurentiis sul cibo: “Mangio la pizza solo quando non è indigesta. Provo amore e rispetto per il cibo, come con… - 100x100Napoli : #DeLaurentiis si sofferma sul cibo e parla anche di quello napoletano. - calciomercatoit : #Napoli, parla l'agente di #Insigne sul rinnovo: '#DeLaurentiis ha calcolato tutto, siamo lontani ma può ancora cam… - dbd73 : Prof. Tartaro: 'Quella lota di De Laurentiis ha detto 'Professore facciamo 90 giorni così col cazzo che lo mandiamo… - gilnar76 : Auriemma sul rinnovo: “De Laurentiis lo ha proposto ad Insigne” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -