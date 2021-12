Covid: a Bergamo altri 321 positivi, in Lombardia salgono a 10 i casi di variante Omicron (Di giovedì 16 dicembre 2021) salgono a 10 i casi di variante Omicron in Lombardia. A confermarlo è la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, a margine di un sopralluogo nell’hub di FieraMilano City che nel pomeriggio ha iniziato le somministrazioni del vaccino anti-Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. A chi le chiedeva se fosse preoccupata per l’escalation di questo tipo di variante, Moratti ha risposto che “al momento abbiamo ancora pochi casi per vedere delle evidenze che indichino con sicurezza il livello di contagio e pericolosità della Omicron, per cui preferisco non esprimermi”. I casi riscontrati sono “nove nella Città Metropolitana di Milano – ha detto – e uno a Brescia“. Nessuno in provincia di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 dicembre 2021)a 10 idiin. A confermarlo è la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, a margine di un sopralluogo nell’hub di FieraMilano City che nel pomeriggio ha iniziato le somministrazioni del vaccino anti-ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. A chi le chiedeva se fosse preoccupata per l’escalation di questo tipo di, Moratti ha risposto che “al momento abbiamo ancora pochiper vedere delle evidenze che indichino con sicurezza il livello di contagio e pericolosità della, per cui preferisco non esprimermi”. Iriscontrati sono “nove nella Città Metropolitana di Milano – ha detto – e uno a Brescia“. Nessuno in provincia di ...

