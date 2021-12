Coppa Italia 2021 2022 | la Sampdoria piega il Torino e vola agli ottavi contro la Juventus

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo il successo in campionato nel derby, lastacca il pass anche per glidi finale di. Al ‘Ferraris’, i blucerchiati eliminano ilgrazie al 2-1 targato Quarella e Verre: inutile il momentaneo pareggio firmato da Mandragora, per i granata non ci sarà l’occasione di una rivincita in gara seccala, che sfiderà invece gli uomini di D’Aversa. Il buon approccio al match da parte dei padroni di casa viene premiato con un episodio a favore per sbloccare il risultato. Depaoli viene tamponato in area dal rientrante Mandragora (dopo due mesi di assenza), l’arbitro Piccinini non ha dubbi e indica il dischetto. E al 16’, l’ex Quarella – dopo aver sfiorato un gol dei suoi con un cucchiaio ...

Advertising

Inter : ??? | COPPA ITALIA A gennaio la sfida per gli ottavi di finale con l'@EmpoliCalcio ?? - FIGCfemminile : Un grande in bocca al lupo a ?????????? ???????? ???????????????? ????????????, la prima donna a dirigere una squadra di ?????????? ?? ????????????????… - Azzurri : ?? Il 1° giugno Italia-Argentina ???????? ?? A #Londra la sfida tra i Campioni d’Europa e i vincitori della Coppa Amer… - sportli26181512 : #Sampdoria-#Torino 2-1: D'Aversa agli ottavi contro la Juve, Juric ko: I blucerchiati avanzano al prossimo turno do… - sportli26181512 : Coppa Italia, il quadro completo degli ottavi di finale: Con la vittoria della Sampdoria contro il Torino si chiude… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

GENOVA - Si chiude il quadro degli ottavi di finale dicon la Sampdoria che supera per 2 - 1 il Torino a Marassi. Ko per Juric che perde così l'occasione di giocarsi il derby della Mole nel prossimo turno della competizione, ad affrontare la ...... grande rimonta granata! SAMPDORIA TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DILa diretta tv di Sampdoria Torino disarà disponibile in chiaro per ...GENOVA (ITALPRESS) – Dopo il successo in campionato nel derby, la Sampdoria stacca il pass anche per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al ‘Ferraris’, i blucerchiati eliminano il Torino grazie al 2 ...Dopo il successo nel derby, la Sampdoria vince in casa anche contro il Torino in Coppa Italia. La formazione di Roberto D'Aversa si impone per 2-1 sui granata di Ivan Juric e stacca il ...