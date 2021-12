Contro l'inflazione la Bce naviga a vista. Stop agli stimoli pandemici, tassi inalterati (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Banca centrale europea ha deciso di lasciare immutati i tassi d’interesse tra zero e meno 0,5, mentre concluderà il 31 marzo 2022 il programma Pepp (Pandemic emergency purchase program), gli acquisti per l’emergenza Covid varati nel marzo 2020. Il board direttivo ha preso atto della ripresa economica – per la verità non omogenea nell’area euro e “nonostante un rallentamento nel breve periodo”, come ha detto la presidente Christine Lagarde – e manterrà gli altri piani di politica monetaria accomodante, a cominciare dagli acquisti in ambito App (Expanded asset purchase program) mirato ai titoli pubblici. Questi verranno incrementati da 20 a 40 miliardi di euro al mese nel secondo trimestre 2022 e a 30 nel terzo, torneranno a 20 ad ottobre e dureranno “per tutto il tempo necessario per rafforzare l'impatto accomodante dei tassi”. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Banca centrale europea ha deciso di lasciare immutati id’interesse tra zero e meno 0,5, mentre concluderà il 31 marzo 2022 il programma Pepp (Pandemic emergency purchase program), gli acquisti per l’emergenza Covid varati nel marzo 2020. Il board direttivo ha preso atto della ripresa economica – per la verità non omogenea nell’area euro e “nonostante un rallentamento nel breve periodo”, come ha detto la presidente Christine Lagarde – e manterrà gli altri piani di politica monetaria accomodante, a cominciare dacquisti in ambito App (Expanded asset purchase program) mirato ai titoli pubblici. Questi verranno incrementati da 20 a 40 miliardi di euro al mese nel secondo trimestre 2022 e a 30 nel terzo, torneranno a 20 ad ottobre e dureranno “per tutto il tempo necessario per rafforzare l'impatto accomodante dei”. ...

Advertising

AdolfoSalsi : Il rischio che venga strumentalizzato in modo sbagliato contro green pass contro la vaccinazione che ha ben gestito… - Marco_Pastorino : RT @euronewsit: Turchia nella morsa di una crisi monetaria: la lira si deprezza e l'inflazione galoppa. Protesta di piazza contro la povert… - Sveva1605 : Carissimi tutti, le misure contro il Covid in realtà servono solo a congelare la domanda interna per fermare l'infl… - sabinopatruno : @brusco_sandro La scelta dì non mettere in campo tutte le armi contro l’inflazione potrebbe essere dettata dal fatt… - BelluNicola : @achille_conte @sregolatore L'asse Francia-Italia è un tentativo di fare lobby contro i paesi che chiederanno alla… -