Advertising

InfoMarittime : Gli investimenti sono tornati ai livelli 2019 e le previsioni sul Pil non si allontanano dal dato nazionale. Diminu… - fisco24_info : Confindustria-Srm: il Sud è in ripresa, c'è crescita sostenuta: Ha resistito a crisi Covid, base per convergenza co… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Srm

Agenzia ANSA

Emerge dal 'check - up Mezzogiorno' realizzato dall'area coesione territoriale e infrastrutture die dal centro studi(collegato a Intesa Sanpaolo) che fotografa "un Sud in ripresa ...Secondo uno studio del 2019 di- Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, i disoccupati nel Meridione sono, infatti, circa 1,5 milioni, il tasso di attività si ferma al 54 per cento e ...È la fotografia dell'economia meridionale nel 2021, in netto miglioramento rispetto a quella dello scorso anno, realizzata da Confindustria ed SRM, il centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, ...L'economia del Meridione è nel 2021 "in netto miglioramento", con un Pil atteso al +5% (a fronte di un +6,3% nazionale ed un +6,8% al centronord) mentre le stime per il 2022 delineano " la base di par ...