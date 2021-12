Champions femminile: la Juventus vince e vola ai quarti (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Juventus chiude alla grande il girone di Champions League femminile, battendo il modesto Servette per 4-0. Una vittoria schiacciante che scrive un pezzo di storia per il club bianconero e, in generale, per tutto il movimento nazionale. Piazzandosi al secondo posto, infatti, le giocatrici di Montemurro riescono nell’impresa di qualificarsi ai quarti di finale. Dopo 5 anni, l’Italia torna ad annoverare una propria squadra tra le 8 potenze d’Europa, sperando ovviamente che il sogno della Juventus possa continuare. Le bianconere riescono inoltre a rompere il tabù dell’Allianz Stadium. Nelle precedenti due partite casalinghe di coppa, infatti, la Juventus era riuscita a strappare soltanto un punto contro il Wolfsburg. Questa volta, invece, arriva una grande doppia soddisfazione per ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lachiude alla grande il girone diLeague, battendo il modesto Servette per 4-0. Una vittoria schiacciante che scrive un pezzo di storia per il club bianconero e, in generale, per tutto il movimento nazionale. Piazzandosi al secondo posto, infatti, le giocatrici di Montemurro riescono nell’impresa di qualificarsi aidi finale. Dopo 5 anni, l’Italia torna ad annoverare una propria squadra tra le 8 potenze d’Europa, sperando ovviamente che il sogno dellapossa continuare. Le bianconere riescono inoltre a rompere il tabù dell’Allianz Stadium. Nelle precedenti due partite casalinghe di coppa, infatti, laera riuscita a strappare soltanto un punto contro il Wolfsburg. Questa volta, invece, arriva una grande doppia soddisfazione per ...

Advertising

Eurosport_IT : IL SOGNO È REALTÀ ???????? La @JuventusFCWomen batte 4-0 il Servette e si qualifica, per la prima volta nella sua st… - Aru63J : RT @Marco_viscomi: Intanto la Juventus è la prima squadra italiana a passare i gironi di Champions con la formazione Primavera, prima squad… - andreastoolbox : Juventus Women-Servette 4-0: bianconere per la prima volta ai quarti di Champions | Sky Sport… - ProfgioGa : RT @SkySport: Juventus Women-Servette 4-0: bianconere per la prima volta ai quarti di Champions ! FOTO #SkySport #CalcioFemminile #Champion… - zzalagb : RT @Marco_viscomi: Intanto la Juventus è la prima squadra italiana a passare i gironi di Champions con la formazione Primavera, prima squad… -