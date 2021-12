Brunetta è diventato cintura nera di Judo | “Ora le Olimpiadi!”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Renatoè ufficialmentedi. Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha ricevuto l'ambito ‘trofeo' durante una cerimonia a cui erano presenti alcune delle massime autorità sportive italiane. La premiazione Come mostrato in una clip circolata nelle ultime ore, il Ministro è stato visitato dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, dal Presidente della Federazione italianalotta karate e arti marziali (più semplicemente Fijkam) e dall'onorevole appartenente alla Lega Felice Mariani. Durante il video, si vede il politico veneziano indossare la. Si tratta chiaramente di una premiazione simbolica o, come si sente dire spesso per i titoli accademici, ‘ad honorem'. Renato, infatti, è un grande appassionati ...

Una passione coltivata sin dall'infanzia e culminata a 71 anni. ècintura nera 1° Dan di . L'investitura ufficiale, per il ministro per la Pubblica ...infatti consegnata a Renatoda ......limitismo ha rifatto una verginità a vecchi habitué del corpo a corpo televisivo come, ... E Berlusconi , che aveva sempre cercato di assomigliare a Perón (Evita, ovviamente), parela ...Una passione coltivata sin dall'infanzia e culminata a 71 anni. Renato Brunetta è diventato cintura nera 1° Dan di judo. L'investitura ufficiale, per il ministro per ...La passione di Renato Brunetta per il judo arriva da lontano, è nata prima ancora di quella per la politica. Finalmente si corona il sogno di atleta del ministro per la Pubblica amministrazione che ha ...