Bomba Un Posto al Sole, Clamoroso addio di due personaggi super amati: “Ci hanno fatto fuori” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un Posto al Sole è la fiction Rai che tiene compagnia ai telespettatori italiani da moltissimi anni e, col tempo, abbiamo dovuto dire addio a molti dei suoi personaggi. Ma allo stesso tempo ne abbiamo visti tornare degli altri. Il palazzo Paladini è diventato come una vera famiglia in cui si viene e si va, in base agli impegni del momento e alle varie fasi di vita. C’è chi decide di lasciarla per sempre, per dedicarsi ad altro o ritirarsi in famiglia. Chi la usa come trampolino di lancio per avere successo nel mondo del piccolo schermo. Chi rimane imperterrito al suo Posto senza mai andare via. LEGGI ANCHE—> Bomba Dagospia, L’addio improvviso di Selvaggia Lucarelli sconvolge tutti: “Ecco perché è stata mandata via” A Un Posto al ... Leggi su cityroma (Di giovedì 16 dicembre 2021) Unalè la fiction Rai che tiene compagnia ai telespettatori italiani da moltissimi anni e, col tempo, abbiamo dovuto direa molti dei suoi. Ma allo stesso tempo ne abbiamo visti tornare degli altri. Il palazzo Paladini è diventato come una vera famiglia in cui si viene e si va, in base agli impegni del momento e alle varie fasi di vita. C’è chi decide di lasciarla per sempre, per dedicarsi ad altro o ritirarsi in famiglia. Chi la usa come trampolino di lancio per avere successo nel mondo del piccolo schermo. Chi rimane imperterrito al suosenza mai andare via. LEGGI ANCHE—>Dagospia, L’improvviso di Selvaggia Lucarelli sconvolge tutti: “Ecco perché è stata mandata via” A Unal ...

Advertising

elena_ele6 : RT @conuncriterio: Secondo me nic ha pensato adesso posto una foto con ed Sheeran così do il via a tutto il casino, poi dopo non posto più… - conuncriterio : Secondo me nic ha pensato adesso posto una foto con ed Sheeran così do il via a tutto il casino, poi dopo non posto… - carmenmalmassar : Pemesso che nn ho nulla contro di lei ma la memoria anche questa volta fa difetto,nn dimentichiamoci che quando… - ottobrerosa : RT @autonomia_op: @ottobrerosa @Twitter @TwitterSupport non possono rispondere, non capiscono manco l'italiano sti cazzo di tw. mi hanno so… - autonomia_op : @ottobrerosa @Twitter @TwitterSupport non possono rispondere, non capiscono manco l'italiano sti cazzo di tw. mi ha… -