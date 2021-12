Albano Matano | quella dichiarazione in diretta impossibile da dimenticare

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Albertonon la dimentica, proprio sui social ha ricordatofamosadi amore inche lo ha colpito profondamente. E’ uno dei conduttori di punta di Rai Uno e ogni giorno torna in onda con una nuova puntata della Vita inche settimana dopo settimana si conferma un grande successo sotto

Advertising

Gernapoli2 : Se Matano lo da ad Albano mi incazzo #BallandoConLeStelle - Ale37364793 : Se Matano è la signora Rosella (che non parla a nome mio) non danno il tesoretto a Bianca e Memo ma ad Albano gli c… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Matano

... Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Mietta e Maykel Fonts,e Oxana Lebedew, Memo Remigi e ...conturbante inglese ha poi ricevuto un bonus di 25 punti dal commentatore a bordo campo Alberto. ...Il giudizio dinon è stato però confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra , che ha ... Proveranno a rientrare in gara: Fabio Galante, Bianca Gascoigne,, Mietta, Valerio Rossi ...Alberto Matano non la dimentica, proprio sui social ha ricordato quella famosa dichiarazione di amore in diretta che lo ha colpito.Penultima puntata di Ballando con le Stelle 2021. Nel corso della serata sono state eliminate definitivamente due coppie: quelle formate da Mietta e Maykel Fonts e Alvise Rigo e Tove Villfor. La canta ...