Zona gialla: chi sta per entrare e chi rischia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dicembre 2021 - Cresce l'epidemia di Covid . E crescono i timori di cambi di colore in diverse regioni. La Provincia di Trento e la Liguria sembrano destinate alla Zona gialla, il Veneto in ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dicembre 2021 - Cresce l'epidemia di Covid . E crescono i timori di cambi di colore in diverse regioni. La Provincia di Trento e la Liguria sembrano destinate alla, il Veneto in ...

Advertising

Corriere : Zaia: «Da lunedì prossimo il Veneto sarà in zona gialla» - Corriere : «Da noi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono per l’83% non vaccinati, e il 53% di quelli in corsia. E s… - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Abbiamo 2.960 nuovi contagiati e una grande… - folucar : RT @539th: La Lombardia aumenta di 540 posti la propria dotazione di letti in Area Medica e probabilmente evita la zona gialla domani. Una… - SkyTG24 : #Covid19, salgono i ricoveri: ecco le regioni che superano le soglie per la zona gialla -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Zona gialla: chi sta per entrare e chi rischia Roma, 15 dicembre 2021 - Cresce l'epidemia di Covid . E crescono i timori di cambi di colore in diverse regioni. La Provincia di Trento e la Liguria sembrano destinate alla zona gialla, il Veneto in bilico. La Lombardia e il Lazio a rischio, così come le Marche. E' il quadro che emerge dai dati Agenas sull'occupazione dei posti letto aggiornati a stasera. Trento ha ...

Bollettino Covid di oggi 15 dicembre: 23.195 casi e 129 morti, tasso di positività sale al 3,7% Si tratta del dato che farà probabilmente scivolare la regione in zona gialla dalla prossima settimana. Il bollettino segnala inoltre 144 pazienti (+2) in terapia intensiva. Scende rispetto alla ...

Dai ristoranti agli stadi, le regole della zona gialla: cosa si può fare e cosa no Sky Tg24 Zona gialla: chi sta per entrare e chi rischia Trento e Liguria destinate a uscire dalla zona bianca. Veneto in bilico. Lombardia, Lazio e Marche in peggioramento. Già in giallo Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Calabria ...

Ricoveri al limite ma sempre in zona bianca La lombardia resta zona bianca ma i dati sui ricoveri sono al limite. ''Non serviranno nuovi posti in terapia intensiva'' ha detto il presidente Fontana. Il sindaco di Milano Sala: ''Bene il tampone p ...

Roma, 15 dicembre 2021 - Cresce l'epidemia di Covid . E crescono i timori di cambi di colore in diverse regioni. La Provincia di Trento e la Liguria sembrano destinate alla, il Veneto in bilico. La Lombardia e il Lazio a rischio, così come le Marche. E' il quadro che emerge dai dati Agenas sull'occupazione dei posti letto aggiornati a stasera. Trento ha ...Si tratta del dato che farà probabilmente scivolare la regione indalla prossima settimana. Il bollettino segnala inoltre 144 pazienti (+2) in terapia intensiva. Scende rispetto alla ...Trento e Liguria destinate a uscire dalla zona bianca. Veneto in bilico. Lombardia, Lazio e Marche in peggioramento. Già in giallo Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Calabria ...La lombardia resta zona bianca ma i dati sui ricoveri sono al limite. ''Non serviranno nuovi posti in terapia intensiva'' ha detto il presidente Fontana. Il sindaco di Milano Sala: ''Bene il tampone p ...