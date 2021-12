Via libera al doppio addio - 174 milioni alla Juventus (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andrea Agnelli ©LaPresseCome svela un'analisi de 'La Gazzetta dello Sport', è pari a 174 milioni di euro il monte ingaggi della Juventus. Tra i club di vertice nessuno può competere sul piano degli ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andrea Agnelli ©LaPresseCome svela un'analisi de 'La Gazzetta dello Sport', è pari a 174di euro il monte ingaggi della. Tra i club di vertice nessuno può competere sul piano degli ...

Advertising

matteosalvinimi : Via libera del Senato al Ddl che punisce l’istigazione all’autolesionismo. L’avevamo promesso a tante famiglie, ass… - SkyTG24 : #Campania, via libera allo psicologo di base: sentenza storica - borghi_claudio : Finlandia non dà il via libera alla vaccinazione generalizzata per i bambini. Noi invece abbiamo in televisione ogn… - Romagialloross4 : #Zaniolo ha il via libera per #AtalantaRoma. #Ibanez sa giocare sul dolore, #Smalling no - mylifeasgio_ : RT @SkyTG24: #Campania, via libera allo psicologo di base: sentenza storica -