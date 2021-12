Temperatura record nell’Artide | l’Onu certifica 38° in Siberia “Campanello d’allarme del clima che cambia”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’organizzazione meteorologica mondiale (WMO) hato una nuova. Innel 2020, infatti, sono stati registrati 38° Celsius, un piccoin assoluto.in38° Celsius L’innalzamento dellaè uno dei campanelliche ci sta lanciando il pianeta ormai da alcuni anni. L’estate 2021 è stata una delle più calde in assoluto, e il 2020 uno degli anni più caldi dal 1961. Anche in Artide, nel 2020, è stata registrata unada, precisamente nella città russa di Verchojansk, nella Repubblica di Sakha della ...

... ha dichiarato a riguardo il Segretario generale del WMO, Petteri Taalas , che ha spiegato che sempre nel 2020, 'c'è stato anche un nuovodi(18,3°C) per il continente antartico'. ...BACKGROUND Il forte campo magnetico del sole e lasuperficiale di 9.941 gradi rendono ... In precedenza, ilper il massimo avvicinamento solare era detenuto dalla sonda Helios 2 , che ...Est da Mosca, solitamente il clima continentale è molto secco, con inverni molto freddi ed estati molto calde. Questo studio è la riprova dell'aumento delle temperature in una regione che è importante ...Nuovo record climatico registrato dall'Onu. Si tratta di un ennesimo campanello d'allarme del surriscaldamento globale. Infatti in Siberia nel 2020 era stata registrata una temperatura pari a 38° Cels ...