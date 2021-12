Ric Flair | “Vedrei bene Jeff in AEW”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il licenziamento diHardy è stato indubbiamente quello più sconvolgente dell’anno che ricordiamo è stato ricchissimo di licenziamenti illustri. La WWE è stata intransigente sul declino da parte del minore degli Hardy e il suo rifiuto sul ricovero ed è stato quindi per loro scontato tagliare fuori. Si aprono adesso infinite porte su quello che potrebbe essere il suo futuro ed anche un veterano come Richa voluto dire la sua in merito. Le parole di Ric “Non so molto in merito ma sicuramente ha commesso un grave errore. Anon mancano i soldi ma io so per certo che ha una grandissima voglia di lavorare e mettersi in gioco. Probabilmente se Tony Khan dovesse presentargli una offerta non credo che lui rifiuterebbe.”