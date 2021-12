Povia | «Ho ricevuto tanti insulti e auguri di morte Sono gli… intelligenti asintomatici»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Hossimidi: bello leggerli. Addirittura da medici che esultavano per questa mia positività, come quello, pubblico, del presidente del Gimbe (Nino Cartabellotta, ndr). Questa gente fa paura. Ma al 90%, per fortuna, eranodi pronta guarigione”. Con un lungo video su Instagram, Giuseppe, decide di rompere il silenzio dopo l’annuncio di aver contratto il virus. Notizia che ha destato fiumi di polemiche. E durissime critiche contro il cantautore politicamente scorretto. La reazione più eclatante è stata quella di Cartabellotta che, parafrasando la canzone “I bambini fanno oh”, ha dato del cretino a: mi hanno insultato e minacciato di“Mi hanno detto di tutto – racconta il ...

Hoinsulti e minacce: ho denunciato già tutto alla polizia postale". Cartabellotta ...sui cretini non fosse frutto della sua fantasia ma "una strofa meno conosciuta della canzone di". Il ...Hoinsulti e minacce : ho denunciato già tutto alla polizia postale". Ma come le è venuto in mente di parafrasare quella canzone? Voleva deridere? "Io non ho parafrasato proprio nulla. ...Cartabellotta continua a difendere il tweet tanto criticato, spiegando come la frase sui cretini non fosse frutto della sua fantasia ma «una strofa meno conosciuta della canzone di Povia». Per comment ...Nino Cartabellotta risponde a Massimo Gramellini che sulla ribrica "Il Caffè" del Corriere della Sera lo aveva attaccato per un tweet su Povia ...