Pagamento pensioni Gennaio 2022 in posta e banca: anticipo confermato, ma non per tutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lo stato di emergenza è stato prorogato da Draghi fino al 31 marzo prossimo, e con questo vi sarà l’anticipo del Pagamento delle pensioni 2022 anche per il mese di Gennaio (e di febbraio e marzo), come siamo ormai abituati da quando è iniziata la Pandemia. Questa volta però la differenza tra chi ritira la pensione in posta o su conto postale e chi la deve aspettare canalizzata nella propria banca è abissale: se i più fortunati riceveranno l’emolumento in anticipo già il 27 dicembre, per altri toccherà aspettare addirittura il 4 Gennaio. Ecco tutte le informazioni utili qui di seguito e il calendario per il ritiro in posta Calendario Pagamento pensioni ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lo stato di emergenza è stato prorogato da Draghi fino al 31 marzo prossimo, e con questo vi sarà l’deldelleanche per il mese di(e di febbraio e marzo), come siamo ormai abituati da quando è iniziata la Pandemia. Questa volta però la differenza tra chi ritira la pensione ino su contole e chi la deve aspettare canalizzata nella propriaè abissale: se i più fortunati riceveranno l’emolumento ingià il 27 dicembre, per altri toccherà aspettare addirittura il 4. Ecco tutte le informazioni utili qui di seguito e il calendario per il ritiro inCalendario...

