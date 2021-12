Inter-Salernitana, Dimarco e Dzeko verso una maglia da titolari (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Inter continua la marcia di avvicinamento alla sfida di venerdì contro la Salernitana, valida come anticipo della 18esima giornata di Serie A 2021/2022. Trovata la testa della classifica, gli uomini di Inzaghi hanno la grande opportunità di allungare sfidando i campani fanalino di coda, mettendo pressione alle avversarie. Il tecnico nerazzurro ritrova anche due pedine importanti, ovvero Federico Dimarco ed Edin Dzeko, che dovrebbero anche partire dal primo minuto, dando riposo rispettivamente a Perisic e a Lautaro Martinez. Torna a disposizione anche Darmian, che però dovrebbe sedersi in panchina, con Dumfries pronto a confermare la propria crescita nelle ultime uscite. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’continua la marcia di avvicinamento alla sfida di venerdì contro la, valida come anticipo della 18esima giornata di Serie A 2021/2022. Trovata la testa della classifica, gli uomini di Inzaghi hanno la grande opportunità di allungare sfidando i campani fanalino di coda, mettendo pressione alle avversarie. Il tecnico nerazzurro ritrova anche due pedine importanti, ovvero Federicoed Edin, che dovrebbero anche partire dal primo minuto, dando riposo rispettivamente a Perisic e a Lautaro Martinez. Torna a disposizione anche Darmian, che però dovrebbe sedersi in panchina, con Dumfries pronto a confermare la propria crescita nelle ultime uscite. SportFace.

