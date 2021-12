Inaugurato Palazzo Dorta in centro a Udine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Taglio del nastro nella mattinata di mercoledì 15 dicembre per Palazzo Dorta a Udine, che ha visto riaprire il suo storico portone affacciato sulla centralissima piazza Libertà. Presenti alla cerimonia il Sindaco Pietro Fontanini, l’arch. Giorgia Musina della Soprintendenza ai Beni Culturali, il presidente dell’ARLeF Eros Cisilino, l’architetto Enrico Franzolini, il geometra Luigi Toller e Roberto Tirelli, autore del libro “Palazzo Dorta. Luogo nobilissimo in Udine”, dedicato proprio alla storia del Palazzo e alle famiglie che nei secoli lo hanno abitato. “Lasciate che esprima un sincero e convinto ringraziamento ai privati che hanno ritrovato l’orgoglio e le motivazioni per investire a Udine: grazie, nel caso specifico, all’imprenditore Alessandro ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Taglio del nastro nella mattinata di mercoledì 15 dicembre per, che ha visto riaprire il suo storico portone affacciato sulla centralissima piazza Libertà. Presenti alla cerimonia il Sindaco Pietro Fontanini, l’arch. Giorgia Musina della Soprintendenza ai Beni Culturali, il presidente dell’ARLeF Eros Cisilino, l’architetto Enrico Franzolini, il geometra Luigi Toller e Roberto Tirelli, autore del libro “. Luogo nobilissimo in”, dedicato proprio alla storia dele alle famiglie che nei secoli lo hanno abitato. “Lasciate che esprima un sincero e convinto ringraziamento ai privati che hanno ritrovato l’orgoglio e le motivazioni per investire a: grazie, nel caso specifico, all’imprenditore Alessandro ...

