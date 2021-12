Il notebook che si smonta e rimonta: Luna è il concept laptop modulare dei sogni secondo Dell (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non finirà in commercio, ma illustra la strada che Dell vuole prendere per introdurre dispositivi facili da riparare e riutilizzabili più volte. Schermo e tastiera si smontano senza strumenti... Leggi su dday (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non finirà in commercio, ma illustra la strada chevuole prendere per introdurre dispositivi facili da riparare e riutilizzabili più volte. Schermo e tastiera sino senza strumenti...

Advertising

PrjCommunity : La protezione dei dati è una priorità per ogni organizzazione. Con Dell Latitude serie 9000, il notebook per le azi… - tindarobatta : I migliori notebook 13 pollici sono una categoria di portatili che da poco ha fatto la sua comparsa sul mercato. In… - 10amgaredelyon : Il video di mubitalia sulla rivista 0 mi fa ben sperare che il notebook arrivi prima di Natale - sonoclaudio : @MaxU_reloaded Nel frattempo, ho aggiornato anche l'unico notebook (che dovrei cambiare) con #Windows ?? - infoitscienza : Che offerta per MSI Modern 15! Notebook leggero e prestante a soli 599€ -