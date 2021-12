Henry Cavill: "Un film live-action di Warhammer 40.000 sarebbe un sogno che diventa realtà" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'attore Henry Cavill ha svelato quale ruolo vorrebbe avere in un film live-action tratto da Warhammer 40.000. Henry Cavill non ha mai nascosto la sua passione per Warhammer e il protagonista di The Witcher ha ora ammesso che sarebbe interessato a recitare in un eventuale film live-action ispirato alla saga di proprietà di Games Workshop. L'attore britannico ha sottolineato che ritiene sia giusto proteggere il marchio perché in passato ci sono stati degli adattamenti di giochi e progetti simili realizzati in modo poco convincente. Henry Cavill, parlando di un possibile film ambientato nell'universo di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'attoreha svelato quale ruolo vorrebbe avere in untratto da40.000.non ha mai nascosto la sua passione pere il protagonista di The Witcher ha ora ammesso cheinteressato a recitare in un eventualeispirato alla saga di proprietà di Games Workshop. L'attore britannico ha sottolineato che ritiene sia giusto proteggere il marchio perché in passato ci sono stati degli adattamenti di giochi e progetti simili realizzati in modo poco convincente., parlando di un possibileambientato nell'universo di ...

