**Gomorra: Saviano a editori che deve risarcire per plagio, 'vi ho sputt*** e ne vado fiero'**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Gli editori di Cronache di Napoli e del Corriere di Caserta mi detestano da quando li ho portati in televisione, da quando ho svelato come, attraverso le loro pagine, i detenuti per camorra scambiavano messaggi con gli affiliati a piede libero". Roberto Saviano, in un durissimo post su Instagram, rompe il silenzio sulla vicenda che lo vede accusato di plagio in 'Gomorra' di due articoli, contenuti nei quotidiani 'Cronache di Napoli' e Cronache di Caserta'. Lo scrittore è stato condannato a risarcire una somma che la Cassazione, proprio qualche giorno fa, ha stabilito che debba essere aumentata in ragione del grande successo ottenuto dal romanzo. "Mi detestano -spiega Saviano- da quando ho raccontato la vicenda di Enzo Palmesano (insieme a Nadia Toffa), il giornalista ...

