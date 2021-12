Gianni Sperti fiume in piena contro Andrea Nicole: “Sei la delusione più grande” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non è riuscito a trattenere la sua rabbia oggi Gianni Sperti. E per molti spettatori di Uomini e Donne sia lui che Tina Cipollari sono andati un po’ oltre i limiti con Andrea Nicole. Ovviamente per Tina e Gianni che lavorano a Uomini e Donne, vedere una mancanza di rispetto così grande nei confronti di tutta la squadra del programma di Canale 5 è una cosa che non fa piacere. Da qui però a usare un certo tipo di parole, ce ne passa anche. La tronista è stata una delusione si, ma per se stessa, ha perso la sua dignità, ha dimostrato di non avere rispetto, di non sapersi comportare. Ma non ha tradito noi a casa. Ha tradito la fiducia di chi stava lavorando con lei. Il pubblico se ne farà una ragione e da domani si andrà avanti. Certo, le storie come queste, mettono sempre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non è riuscito a trattenere la sua rabbia oggi. E per molti spettatori di Uomini e Donne sia lui che Tina Cipollari sono andati un po’ oltre i limiti con. Ovviamente per Tina eche lavorano a Uomini e Donne, vedere una mancanza di rispetto cosìnei confronti di tutta la squadra del programma di Canale 5 è una cosa che non fa piacere. Da qui però a usare un certo tipo di parole, ce ne passa anche. La tronista è stata unasi, ma per se stessa, ha perso la sua dignità, ha dimostrato di non avere rispetto, di non sapersi comportare. Ma non ha tradito noi a casa. Ha tradito la fiducia di chi stava lavorando con lei. Il pubblico se ne farà una ragione e da domani si andrà avanti. Certo, le storie come queste, mettono sempre ...

Unf_Tweet : - sarademartink__ : Gianni sperti sta sempre in una discoteca lgbt molto famosa di roma alias Giam e tutti lo sanno quindi non credo na… - _nonsochedire1 : Gianni sperti sei vomitevole, quando capirai che non siamo più nel 1700 fammi un fischio. Dio porco che merda di fr… - DreamTeamCB : Gianni Sperti sta a #uominiedonne ...come Alfonso Signorini sta al #GFvip Due repressi con omofobia e misoginia in… - Martina25466614 : RT @iOpinionistaWeb: Io penso che in tutto questo la figura di merda più grande l’ha fatta Gianni Sperti #uominiedonne -