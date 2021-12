Covid in Lombardia, 4.765 positivi in 24 ore. A Bergamo 250 casi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 134.761 tamponi effettuati, sono 4.765 i nuovi positivi (3,5%). Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 134.761 tamponi effettuati, sono 4.765 i nuovi(3,5%).

Advertising

MediasetTgcom24 : Mantova, in terapia intensiva il no vax Maurizio Buratti: si vantava di aver fatto l'untore Covid in un supermercat… - MediasetTgcom24 : Milano, in fiamme ex hotel Covid in pieno centro #milano - stanzaselvaggia : “Ho fatto 4 ore di fila”. “Per una maestra che è stata 2 ore in classe siamo in un incubo”, “Sono al quinto tampone… - webecodibergamo : Covid in Lombardia, 4.765 positivi in 24 ore. A Bergamo 250 casi - dakota_rain1986 : RT @RegLombardia: ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 134.761 tamponi effettuati, sono 4.765 i nuovi posi… -