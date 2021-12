A Hebron la vita quotidiana dei palestinesi è un inferno

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella città della Cisgiordania l’esercito israeliano controlla un’area del centro, in teoria per proteggere i coloni ebrei che la abitano. Ma, raccontano i soldati, gli ordini sono di umiliare e sottomettere i. Il video. Leggi

Il ministro della Pubblica Sicurezza Omer Bar - Lev, durante una visita nell'area di, ha ... non indossava più la sua kippah e si godeva uno stile dimolto più laico quando era in licenza. ...Pensiamo a: anche qui sono riprese le violenze da parte di coloni ebrei contro abitanti arabi e palestinesi. È un cortocircuito che ormai ha pervaso ladi queste comunità. Ci troviamo in ...Nella città della Cisgiordania l’esercito israeliano controlla un’area del centro, in teoria per proteggere i coloni ebrei che la abitano. Ma, raccontano i soldati, gli ordini sono di umiliare e sotto ...