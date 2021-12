Venezia-Ternana 3-1 | Heymans | Crnigoj e Forte lanciano i lagunari

(Di martedì 14 dicembre 2021)si chiude con il successo dei padroni di casa che si guadagnano gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-22 Novanta minuti secondo pronostico quelli di unche si conclude con il successo della formazione lagunare. I ragazzi di coach Zanetti si sono imposti per 3-1 nella sfida dei sedicesimi di Coppa Italia e accedono dunque al turno successivo laddove affronteranno l’Atalanta. Vantaggio arancioneroverde a inizio secondo tempo con il destro piazzato di, prima dello splendido pareggio su punizione firmato Pettinari. Tocca al “girello” dispezzare gli equilibri definitivamente a al tocco di rapina disigillare il tabellino RISULTATI E TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

apre il programma odierno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia e Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale Paolo Zanetti ©LaPresseReduce dall'ottimo pareggio contro la ...si chiude con il successo dei padroni di casa che si guadagnano gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021 - 22 Novanta minuti secondo pronostico quelli di unche ...La Coppa Italia ha aperto battenti proprio oggi con Venezia-Ternana, prima partita dei sedicesimi. La squadra di Zanetti fa tre gol alla Ternana e passa al turno successivo TURNO SUCCESSIVO – I ...Due ex granata sulle panchine di Venezia-Ternana, da una parte Zanetti e dall'altra Lucarelli, ma alla fine l'hanno spuntata i lagunari, che hanno passato il turno per 3-1. Agli ottavi troveranno ...