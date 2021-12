Ultime Notizie Roma del 14-12-2021 ore 17:10 (Di martedì 14 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla stazione alla microfono Giuliano Ferrigno vaccino covid La telepatia dell’ordine in vigore da domani mercoledì 15 dicembre a chi si defila via Arma in manette multe fino a €1500 è arrivata oggi la circolare del Ministero dell’Interno l’adempimento dell’obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e far data dal 15 dicembre 2021 si legge la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute l’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio Oltre alle forze dell’ordine l’obbligatorietà si estende al personale del Soccorso pubblico ai lavoratori della polizia locale penitenziaria della Giustizia minorile è di comunità al personale scolastico al personale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla stazione alla microfono Giuliano Ferrigno vaccino covid La telepatia dell’ordine in vigore da domani mercoledì 15 dicembre a chi si defila via Arma in manette multe fino a €1500 è arrivata oggi la circolare del Ministero dell’Interno l’adempimento dell’obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e far data dal 15 dicembresi legge la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute l’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio Oltre alle forze dell’ordine l’obbligatorietà si estende al personale del Soccorso pubblico ai lavoratori della polizia locale penitenziaria della Giustizia minorile è di comunità al personale scolastico al personale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - tempostretto : Un nuovo articolo: (S. Teresa. Trofeo Afi 011 al fotografo messinese Enrico Borrometi) è stato pubblicato su: Tempo… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Manifesti natalizi no vax, Italexit prepara azione legale contro Firenze) è stato pubblicato su… - LazionewsEu : #Lazio, le ultime da #Formello ?? #sslazio #lazionewseu #lazionews - occhio_notizie : I casi di variante Omicron registrati nelle ultime 24 ore in Europa sono 441, per un totale di 2.127 -