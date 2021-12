SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi | centrati due 5

(Di martedì 14 dicembre 2021) Idell’deldi, 14 dicembre 2021. La combinazioneè 35, 59, 64, 65, 68, 73. Jolly: 50. Superstar: 49. Nessun ‘6’ né ‘5+1’, ma sono statidue ‘5’ che vincono 100.228 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 125,7 milioni di euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

