Savarese Windtre | “Da nostri dati valore aggiunto in logica mobilità-as-a-service”

"In ambito smart city, uno degli elementi abilitanti di Windtre è l'analisi relativa ai flussi sulla mobilità dei cittadini. Abbiamo a disposizione un campione formato dal 40% della popolazione italiana che possiede un device mobile, ovvero 24 milioni di italiani da cui riusciamo a elaborare, nel totale rispetto della privacy e del Gdpr, informazioni sulla frequenza e sulla tipologia degli spostamenti. I nostri dati, uniti a quelli forniti delle aziende di trasporto, possono produrre un valore aggiunto nella logica di mobility-as-a-service. Oltre queste soluzioni, Windtre offre naturalmente anche servizi di connettività, che è in grado di integrare con proposte di analisi dei dati ed elaborazione di contenuti ...

