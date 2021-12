Sabrina Salerno confessa: “Ci sono dei giorni in cui non mi posso neanche guardare allo specchio”. Poi parla di Ballando con le Stelle (Di martedì 14 dicembre 2021) Sabrina Salerno è recentemente intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Come riportato da Dagospia, la concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato un po’ di sé e della propria immagine: “Se sono consapevole della mia bellezza? No, perché ho un rapporto normale con la mia fisicità. Ci sono dei giorni in cui mi piaccio, dei giorni in cui non mi posso guardare neanche allo specchio. La mia fisicità non la vedono come la vedono gli altri, questo è sicuro”. La cantante e showgirl, 53 anni, ha raccontato anche degli inizi della carriera, rivelando che in realtà non volesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021)è recentemente intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Come riportato da Dagospia, la concorrente dicon lehato un po’ di sé e della propria immagine: “Seconsapevole della mia bellezza? No, perché ho un rapporto normale con la mia fisicità. Cideiin cui mi piaccio, deiin cui non mi. La mia fisicità non la vedono come la vedono gli altri, questo è sicuro”. La cantante e showgirl, 53 anni, ha raccontato anche degli inizi della carriera, rivelando che in realtà non volesse ...

stanzaselvaggia : Grazie a tutti! E ricordate: Sabrina Salerno è donna, madre, sorella, cugina, prozia e soprattutto CRISTIANA.… - FQMagazineit : Sabrina Salerno confessa: “Ci sono dei giorni in cui non mi posso neanche guardare allo specchio”. Poi parla di Bal… - _DAGOSPIA_ : SABRINA SALERNO,GLI UOMINI, IL CATCALLING E LE PROPOSTE INDECENTI - 'CI SONO DEI GIORNI IN CUI...'… - AgenziaOpinione : RAI – RADIO2 * “ I LUNATICI “: SABRINA SALERNO, « CI SONO GIORNI IN CUI NON MI POSSO GUARDARE ALLO SPECCHIO, SIAMO… - RobertoArduini1 : RT @MaxPazzaglia: #ilunatici mi è piaciuta l'intervista a Sabrina Salerno, molte delle domande erano quelle che avrei fatto io. -