**Pd: Letta a Conte, ‘c’è lavoro comune che possiamo fare in prossimi anni’** (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Ho trovato il libro di Tommaso Greco veramente straordinario perchè fonte di molte – e qui parlo a Giuseppe – riflessioni che possono stare alla base di un lavoro comune che noi possiamo fare nei prossimi anni”. Così Enrico Letta alla presentazione del libro di Tommaso Greco ‘La legge della fiducia’ alla Camera con Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Ho trovato il libro di Tommaso Greco veramente straordinario perchè fonte di molte – e qui parlo a Giuseppe – riflessioni che possono stare alla base di unche noineianni”. Così Enricoalla presentazione del libro di Tommaso Greco ‘La legge della fiducia’ alla Camera con Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Linkiesta : Il Pd finge di volere candidati unitari, ma poi prevale l’apparato della ditta Se per le suppletive di Roma Centro… - Linkiesta : I neo, ex, post fascisti di Atreju e la surreale strategia di Letta Il segretario del Pd non risponde a Calenda, f… - CarloCalenda : Perché il PD e Enrico Letta non hanno alcuna intenzione di trovare intese neanche in un collegio dove noi siamo la… - dasar : RT @luigiSanti12: Che pena sentire Landini ieri sera. Io non guardo la televisione ma la voce arrivava dov’ero io. Avesse detto o proposto… - uzupetru : ?? I #5STELLE INUTILI CROLLANO NEI SONDAGGI, GLI ITALIANI TORNANO A VOTARE #PD Continua la marcia trionfale del pa… -