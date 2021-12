Parlamento Ue, David Sassoli si ritira dalla corsa per il bis da presidente: i socialisti rinunciano al loro candidato (Di martedì 14 dicembre 2021) David Sassoli fa un passo indietro. Il gruppo dei socialisti e democratici (S&D) al Parlamento europeo non presenterà alcun candidato per la presidenza dell’Eurocamera, quando a metà gennaio si sceglierà il successore dello stesso Sassoli. A questo punto per i rinnovi di metà mandato restano in lizza Roberta Metsola, scelta dal Ppe e considerata la favorita, e le due candidature dell’Ecr e della Sinistra Gue, il polacco Kosma Zlotowski e la spagnola Sira Rego. Al centro delle polemiche proprio la staffetta tra socialisti e popolari per la poltrona della presidenza: decisa a inizio legislatura, è stata messo in discussione proprio perché il Ppe ha deciso di mandare avanti una candidata fortemente conservatrice e con note posizioni antiabortiste. Ma Verdi e liberali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021)fa un passo indietro. Il gruppo deie democratici (S&D) aleuropeo non presenterà alcunper la presidenza dell’Eurocamera, quando a metà gennaio si sceglierà il successore dello stesso. A questo punto per i rinnovi di metà mandato restano in lizza Roberta Metsola, scelta dal Ppe e considerata la favorita, e le due candidature dell’Ecr e della Sinistra Gue, il polacco Kosma Zlotowski e la spagnola Sira Rego. Al centro delle polemiche proprio la staffetta trae popolari per la poltrona della presidenza: decisa a inizio legislatura, è stata messo in discussione proprio perché il Ppe ha deciso di mandare avanti una candidata fortemente conservatrice e con note posizioni antiabortiste. Ma Verdi e liberali ...

