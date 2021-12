Obbligo vaccinale da domani esteso anche al Comparto difesa e soccorso pubblico. Via arma, manette e placca ai no Vax (Di martedì 14 dicembre 2021) “L’adempimento dell’Obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute”. Eccola la circolare del del ministero dell’Interno, estesa al ‘Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico’, secondo la quale da domani diviene obbligatoria la vaccinazione anti Covid per le forze dell’ordine. Per gli eventuali ‘furbetti’, oltre che il sequestro dell’arma e delle manette, scatteranno sanzioni che arriveranno fino a 1.500 euro Attenzione perché, come ben evidenzia la circolare, l’Obbligo vale anche per quanti assenti dal ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) “L’adempimento dell’comprende il cicloprimario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute”. Eccola la circolare del del ministero dell’Interno, estesa al ‘Comparto sicurezza, difesa e’, secondo la quale dadiviene obbligatoria la vaccinazione anti Covid per le forze dell’ordine. Per gli eventuali ‘furbetti’, oltre che il sequestro dell’e delle, scatteranno sanzioni che arriveranno fino a 1.500 euro Attenzione perché, come ben evidenzia la circolare, l’valeper quanti assenti dal ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, da mercoledì 15/12 obbligo vaccinale per il personale scolastico #obbligovaccinale - ladyonorato : L’obbligo vaccinale per sanitari, personale scolastico, FFOO elimina la validità di alcun consenso informato. Non f… - ladyonorato : Negli USA si sta formando una maggioranza bipartisan in Congresso, contro l’obbligo vaccinale proposto da #Biden. A… - LisannaOddone : RT @dottorbarbieri: ?????? IL VIMINALE CONFERMA CHE DA DOMANI, IN VIGENZA DELL'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE, SARÀ IMPLEMENTATO UN MONITOR… - GrettyKRuizPach : RT @RadioGenova: Impressionante marea umana a Vienna. Vaccinati e non, insieme contro lockdown, obbligo vaccinale e passaporto sanitario. h… -