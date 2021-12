Muore dopo un pranzo al sushi, aveva (Di martedì 14 dicembre 2021) Una storia che ha dell'assurdo e lascia davvero sbigottiti. Luca Piscopo aveva solo 15 anni e nessuna indagine potrà restituirlo ai suoi cari, i genitori però chiedono di sapere come sia potuto ... Leggi su globalist (Di martedì 14 dicembre 2021) Una storia che ha dell'assurdo e lascia davvero sbigottiti. Luca Piscoposolo 15 anni e nessuna indagine potrà restituirlo ai suoi cari, i genitori però chiedono di sapere come sia potuto ...

Advertising

borghi_claudio : Qui senza problemi a dire che #hastatoilsushi. Ma per mangiare il sushi mi pare serva il supergreenpass no? Oh poi… - repubblica : Napoli, muore a 15 anni dopo il pranzo con il sushi: si indaga [di Dario del Porto] - Corriere : Muore a 15 anni dopo aver mangiato sushi: indagati un ristoratore e un medico - Scontrosadrya : RT @borghi_claudio: Qui senza problemi a dire che #hastatoilsushi. Ma per mangiare il sushi mi pare serva il supergreenpass no? Oh poi maga… - ilgiornale : Luca Piscopo, 15 anni, è morto dopo aver mangiato il sushi con gli amici in un all you can eat a Napoli. Indagato a… -