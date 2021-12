Manager per gestire le politiche di coesione territoriale, l’associazione “E’ Sud” promuove un master (Di martedì 14 dicembre 2021) “Noi ci siamo, l’Università Mercatorum c’è sui temi che contano, c’è per un master che fa riferimento a politiche interessanti, una risposta alle difficoltà e per costruire politiche più intelligenti, legate ai territori, per scelte più verdi, più sociali, più coese, di maggiore innovazione”. Così il Rettore della Università Mercatorum, Giovanni Cannata, ha presentato il master di 2°Livello in “Management e governance delle politiche di coesione e divario territoriale”. La prima edizione è organizzata in 1500 ore, prevede 60 crediti formativi universitari. Il master tratta profili giuridici, economici, finanziari e Manageriali nonché le metodologie che ispirano i programmi di spesa ordinari e straordinari. E’svolto dall’Università con ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 dicembre 2021) “Noi ci siamo, l’Università Mercatorum c’è sui temi che contano, c’è per unche fa riferimento ainteressanti, una risposta alle difficoltà e per costruirepiù intelligenti, legate ai territori, per scelte più verdi, più sociali, più coese, di maggiore innovazione”. Così il Rettore della Università Mercatorum, Giovanni Cannata, ha presentato ildi 2°Livello in “Management e governance delledie divario”. La prima edizione è organizzata in 1500 ore, prevede 60 crediti formativi universitari. Iltratta profili giuridici, economici, finanziari eiali nonché le metodologie che ispirano i programmi di spesa ordinari e straordinari. E’svolto dall’Università con ...

