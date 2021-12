L'Inter scherza su Twitter: «Vendiamo guida per Amsterdam» (Di martedì 14 dicembre 2021) “guida di viaggio per Amsterdam in vendita. No perditempo”. E’ l’ironico tweet dell’Inter in commento al clamoroso replay del sorteggio integrale degli ottavi di Champions League. I nerazzurri, inizialmente, avevano pescato nell’urna l’Ajax. Nella seconda estrazione, il Liverpool. Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) “di viaggio perin vendita. No perditempo”. E’ l’ironico tweet dell’in commento al clamoroso replay del sorteggio integrale degli ottavi di Champions League. I nerazzurri, inizialmente, avevano pescato nell’urna l’Ajax. Nella seconda estrazione, il Liverpool.

