Lazio, Sarri chiama a rapporto la squadra: i temi trattati dopo il k.o. di Sassuolo (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, Sarri ha chiamato a rapporto la sua Lazio per chiedere un cambio di marcia dopo la sconfitta contro il Sassuolo Un confronto acceso per cercare di dare una svolta ad una situazione che comincia ad essere davvero molto pesante da digerire. Il faccia a faccia andato in scena ieri a Formello tra Sarri e la squadra, che ha portato addirittura alla cancellazione della classica seduta di scarico post Sassuolo, è servito per chiarire tante delle cose che non sono andate a Reggio Emilia. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero infatti, il Comandante, che ha prima avvisato un furioso Lotito di voler parlare da solo con il gruppo, ha sottolineato i tanti errori di posizione, in particolare della ...

