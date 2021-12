Juve | ombre sulle operazioni Pjanic e Chiesa | Ramadani indagato per evasione

Advertising

TORINO - Le pagine di cronaca si incrociano nuovamente con quelle del calcio. La Procura di Milano ha infatti avviato un'indagine nei confronti del noto agente Fali Ramadani per un caso di presunta ...Non un buon sorteggio dunque per le italiane , il Liverpool è una corazzata, mentre lapesca ... In generale però, piùche luci su un percorso che ha poco entusiasmato . La squadra di Emery ...Avrebbe sottratto 7 milioni di euro al Fisco italiano: undici sedi di club perquisite dalla Finanza. La Procura di Milano si è attivata dopo una segnalazione della Banca d’Italia ...Due deludenti pareggi per Milan e Juve nelle trasferte del sabato nel Nordest - A Udine solo Ibra è riuscito ad acciuffare il pari del Milan in pieno recupero - A Venezia la Juve è andata in vantaggio ...