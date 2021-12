Its MaMe “Fermi-Gadda” | ecco i nuovi supertecnici dell’automazione e la meccatronica

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 dicembre 2021) Viene presentato domani, mercoledì 15 dicembre, alle ore 9,30, presso la sede dell’ITI “” (c.so Malta 141, Napoli), il corso 2021/2023 “Tecnico superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici – Automazione dei sistemi produttivi per l’automotive e l’aerospazio” dell’Istituto Tecnico Superiore Manifattura Meccanica– Nuove Tecnologie per il Made in Italy. Gli ITS, dopo due anni di frequenza e stage in azienda, garantiscono oggi un’occupazione superiore all’80% entro dodici mesi dal diploma. Con il giusto connubio tra attività formative e apprendistato in azienda, gli ITS consentono la formazione di professionalità tecniche sempre più in linea con le richieste del mondo industriale. Di particolare interesse il corso, tutto ‘made in Campania’, per Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici, una ...