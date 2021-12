“Il mix di vaccini? Nessun dato attendibile”. Crisanti semina altri dubbi, oltre a quelli sui bambini (Di martedì 14 dicembre 2021) Il professor Andrea Crisanti aveva già osato manifestare qualche dubbio, scientifico, sulla “corsa” ai vaccini per i bambini, sotto lo sguardo indignato di Lilli Gruber. Stavolta, invece, il virologo veneto si è espresso, con qualche perplessità, anche sul mix di vaccini per la terza dose. Crisanti: “Non ci sono studi sul mix dei vaccini” A precisa domanda, quanto funziona il mix di vaccini?, Andrea Crisanti risponde: “Non abbiamo dati, non sappiamo quale sia la protezione“. Il professore patavino pone domande relative alla vaccinazione eterologa contro il coronavirus, ormai di routine con la nuova fase della campagna di vaccinazione. “Un’informazione necessaria nel prossimo futuro riguarda la protezione per la popolazione. I dati li ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Il professor Andreaaveva già osato manifestare qualcheo, scientifico, sulla “corsa” aiper i, sotto lo sguardo indignato di Lilli Gruber. Stavolta, invece, il virologo veneto si è espresso, con qualche perplessità, anche sul mix diper la terza dose.: “Non ci sono studi sul mix dei” A precisa domanda, quanto funziona il mix di?, Andrearisponde: “Non abbiamo dati, non sappiamo quale sia la protezione“. Il professore patavino pone domande relative alla vaccinazione eterologa contro il coronavirus, ormai di routine con la nuova fase della campagna di vaccinazione. “Un’informazione necessaria nel prossimo futuro riguarda la protezione per la popolazione. I dati li ...

