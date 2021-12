I capelli e l’abito di Zendaya per la première di Spider Man sono il best outfit 2021 (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella serata del 13 dicembre il Regency Village Theater di Los Angeles ha ospitato la première mondiale di Spider-Man: No Way Home, il nuovo attesissimo film Marvel. A catturare l’attenzione è stata soprattutto Zendaya: l’attrice 25enne è la co-protagonista della pellicola, nei panni di Michelle Jones, al fianco del fidanzato Tom Holland, volto del supereroe ormai dal 2015. E non si può certo dire che la giovane diva non abbia scelto un look a tema con la serata. Per la prima del film, l’attrice ha infatti sfilato sul red carpet con un abito color nude, dall’effetto see-through, e interamente ricamato con ragnatele di lustrini neri. Un look da vera Spider-Woman. Il vestito è stato disegnato e creato per lei da Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo della maison Valentino: lungo fino ai piedi, con un piccolo ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Nella serata del 13 dicembre il Regency Village Theater di Los Angeles ha ospitato lamondiale di-Man: No Way Home, il nuovo attesissimo film Marvel. A catturare l’attenzione è stata soprattutto: l’attrice 25enne è la co-protagonista della pellicola, nei panni di Michelle Jones, al fianco del fidanzato Tom Holland, volto del supereroe ormai dal 2015. E non si può certo dire che la giovane diva non abbia scelto un look a tema con la serata. Per la prima del film, l’attrice ha infatti sfilato sul red carpet con un abito color nude, dall’effetto see-through, e interamente ricamato con ragnatele di lustrini neri. Un look da vera-Woman. Il vestito è stato disegnato e creato per lei da Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo della maison Valentino: lungo fino ai piedi, con un piccolo ...

Advertising

orosan1 : @evamarghe Come si fa a fidarsi di uno così che fa solo disastri Brexit e Covid ma soprattutto per quei capelli ins… - SoyMareluna : @Ginni2018 No no ho pensato nn hanno dato l'abito stavo vedendo che i capelli se li sistemava lui ho pensato magari… - Primahyadum : @silvia92745700 La 2. Alleggerisce l'eccesso di buio dato dall'abito e dai capelli. - Lucia81382939 : @Serenere15 Ma che ne sai se ha avuto problemi ritardi o non riesce a cambiarsi poi non si sa se sotto ha una gonna… - mrispoli1 : @MadameSwann Bellissima. La ho vista a Madrid.Museo Von Tyssen.Una giovane Tornabuoni morta di parto.Curatissimo l'… -

Ultime Notizie dalla rete : capelli l’abito Romantiche ed eleganti ecco le acconciature per capelli lunghi e medi facili da realizzare anche a casa Proiezioni di Borsa