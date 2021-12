(Di martedì 14 dicembre 2021) L’agente Mario, parla a Radio Punto Nuovo. Il procuratore parla dima anche di altri suoi assistiti, come Di. Secondo quanto riferisce, ilè una di quelle squadre che stando, giovane promessa del Verona, anche se per ora “non c’è stato alcun contatto“. Altro giocatore della scuderiaè Di: “Vadodella favola di Di, sono il suo agente da quando giocava in Serie B e vederlo vincere l’Europeo con la Nazionale italiana vale più dei soldi“.parla anche dell’inchiesta plusvalenze, che vede coinvolta la Juventus: “Non sono un santo, ma nell’elenco delle operazioni indagate non figurano i nomi ...

Advertising

napolipiucom : Giuffredi: 'Il Napoli monitora Casale. Fiero di Di Lorenzo' #CalcioNapoli #calciomercatonapoli… - gilnar76 : Ag. FIFA, Giuffredi: “Il guadagno dei procuratori è la conseguenza del lavoro. Sono particolarmente legato ad un ca… - SeEarn : GIUFFREDI: “PARISI, NAPOLI, E NON SOLO, INTERESSATO MA NON RIFARÒ ERRORI PASSATI; MARIO RUI USCITO AFFATICATO”… - FrNappi : @iINSIDER_ Bastardo avellinese con Giuffredi agente. Mai nel Napoli!!! - ptvtelenostra : Mario Giuffredi intervistato su Prima Tivvù Canale 90 durante le premiazioni degli Italian Sport Awards. #napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuffredi Napoli

Corriere dello Sport.it

Parisi in azione contro il© LaPresseEd è per questo che Beppe Marotta e Piero Ausilio, ... Qualche informazione con l'Empoli e con il manager del ragazzo classe 2000, Mario, è stata ...L'agente di Parisi, Mario, è intervenuto a margine degli Italian Sport Awards a Castellammare. Tanti i temi ... Ilè attento a tutti i migliori giovani, loro lo stanno monitorando ma io ...L'agente Mario Giuffredi, parla a Radio Punto Nuovo. Il procuratore parla di Casale ma anche di altri suoi assistiti, come Di Lorenzo.Mario Giuffredi ha parlato dell'inchiesta della Guardia di Finanza: 'Non sono un santo, ma non compaiono miei assistiti nelle operazioni indagate'.