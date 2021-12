GF Vip | Soleil trova un messaggio di Alex Belli nascosto nella casa | cosa c’era scritto

(Di martedì 14 dicembre 2021) Adesso è ufficiale:è stato squalificato dal gioco del Gf Vip per aver trasgredito le regole. Abbracciando sua moglie Delia, comparsaarrabbiata ma pronta a perdonarlo, l’attore si è praticamente auto eliminato dal gioco, sotto gli occhi attoniti diSorge. LEGGI ANCHE:–GF Vip, ildi Dayane per: le farà una sorpresa in diretta? https://mobile.twitter.com/Skq7qZ/status/1470561885074378752infatti ha avuto un momento di sconforto, incerta se continuare la sua avventura dentro lasenza la sua spalla. Tra rabbia e delusione, l’influencer ha cercato di non perdersi troppo ...

Di quello che è parso essere un tradimento, però, non si è proprio parlato durante il loro incontro al Grande FratelloSorge piange disperata per Alex Belli/ Consolata da Sophie Codegoni ......trovava nella mistery room per comunicare la sua decisione sulla permanenza o meno nella casa del Gf2021, non ha trovato la sua Sophie ad accoglierlo, in quanto la stessa stava consolando,...Inaspettatamente, Soleil ha trovato dei messaggi nascosti proprio da Alex dentro la casa, una sorta di caccia al tesoro, con dei bigliettini sparsi per le stanze ...nemmeno la sua amata che nel frattempo si era recata a consolare Soleil Sorge per quanto successo con Alex Belli. Vedendo questa scena, poi, Antinolfi si è sfogato duramente con Jessica Selassié.