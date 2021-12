Festival di Sanremo 2022: i Big in gara diventano 25 (Di martedì 14 dicembre 2021) Sanremo Giovani I Big del Festival di Sanremo 2022 saranno 25. Uno in più di quanto previsto sinora. Amadeus ha infatti annunciato la decisione di portare all’Ariston tutto il podio di Sanremo Giovani che verrà decretato domani sera – 15 dicembre – in diretta su Rai1. Dunque: tre giovani talenti (trionfatori tra i 12 candidati in lizza) verranno annessi al gruppo dei 22 Big già annunciato. “Questa mattina ho pensato che intendo portare a Sanremo l’intero podio di Sanremo Giovani, per un totale di 25. Due giovani erano sinceramente pochi, penso che tutto il podio meriti di essere al Festival“ ha affermato Amadeus nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani tenutasi stamane. Cambia dunque in corsa il regolamento della ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 dicembre 2021)Giovani I Big deldisaranno 25. Uno in più di quanto previsto sinora. Amadeus ha infatti annunciato la decisione di portare all’Ariston tutto il podio diGiovani che verrà decretato domani sera – 15 dicembre – in diretta su Rai1. Dunque: tre giovani talenti (trionfatori tra i 12 candidati in lizza) verranno annessi al gruppo dei 22 Big già annunciato. “Questa mattina ho pensato che intendo portare al’intero podio diGiovani, per un totale di 25. Due giovani erano sinceramente pochi, penso che tutto il podio meriti di essere al“ ha affermato Amadeus nel corso della conferenza stampa diGiovani tenutasi stamane. Cambia dunque in corsa il regolamento della ...

