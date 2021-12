“Eroi sulla strada”, un libro illustrato per informare i bambini (Di martedì 14 dicembre 2021) Un viaggio sulle strade del nostro Paese per raccontare le attività delle squadre Anas e i principi fondamentali della sicurezza stradale Anas (Gruppo FS italiane), in prima linea sulla sicurezza stradale, ha avviato un primo progetto di sensibilizzazione sul tema per i più piccoli con la pubblicazione di “Eroi sulla strada, in viaggio con Nico” (Giunti Editore), un libro illustrato a colori, dedicato ai ragazzi tra i 7 e i 12 anni. Attraverso la voce di un cantoniere i giovani lettori potranno intraprendere un viaggio virtuale sulle strade italiane e nello stesso tempo apprendere i principi fondamentali della sicurezza stradale. Nel viaggio lungo le pagine colorate del libro, si racconta la figura del cantoniere e ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 dicembre 2021) Un viaggio sulle strade del nostro Paese per raccontare le attività delle squadre Anas e i principi fondamentali della sicurezzale Anas (Gruppo FS italiane), in prima lineasicurezzale, ha avviato un primo progetto di sensibilizzazione sul tema per i più piccoli con la pubblicazione di “, in viaggio con Nico” (Giunti Editore), una colori, dedicato ai ragazzi tra i 7 e i 12 anni. Attraverso la voce di un cantoniere i giovani lettori potranno intraprendere un viaggio virtuale sulle strade italiane e nello stesso tempo apprendere i principi fondamentali della sicurezzale. Nel viaggio lungo le pagine colorate del, si racconta la figura del cantoniere e ...

