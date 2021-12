Draghi non fa più il banchiere | dovrebbe imparare a essere meno riservato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lo sciopero generale che la Cgil e la Uil hanno dichiarato contro la politica dell’attuale governoè uno di quei passaggi politici che nessun governo democratico al mondo può affrontare con leggerezza. Io, in banca, stavo con la Cisl (che ora si è tirata indietro con la vecchia scusa di non voler radicalizzare il conflitto) e mi scontravo spesso con quelli della Cgil, anche sui temi della politica, non solo quelli del lavoro. Ma quelli erano altri tempi, loro mi davano del “fascista” solo perché entravo in banca col Giornale di Montanelli sotto braccio, io rispondevo dando a loro degli “stalinisti” – e un po’ lo erano per davvero perché in quegli anni l’Unione Sovietica di Breznev schiacciava ancora la Polonia sotto un regime ferreo e in Italia la Cisl si era schierata apertamente per “Solidarnosc” (solidarietà in polacco), il sindacato cattolico polacco, ...