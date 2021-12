Delia fa una pesantissima accusa ad Alex pensando di non essere ascoltata (Di martedì 14 dicembre 2021) Durante il confronto Belli-Duran la donna si lascia sfuggire qualcosa di troppo Ieri sera una nuova puntata del grande fratello L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 14 dicembre 2021) Durante il confronto Belli-Duran la donna si lascia sfuggire qualcosa di troppo Ieri sera una nuova puntata del grande fratello L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

GrandeFratello : Delia è in studio: dopo le ultime vicende nella Casa ha deciso di dare una risposta definitiva ad Alex. L'intenzio… - candygirl453455 : RT @getoveritquick: Alex: “Amo solo Delia” *5 minutes later* Alex: “È UNA COLPA SE IO E SOLEIL CI SIAMO INNAMORATI?” #gfvip https://t.co… - verop223 : RT @catiuz92: Jessica che fa fare mente locale a Soleil dicendo che era tutto studiato fuori da Alex e Delia. Soleil finalmente ha capito… - spessoacida : Riflessione a mente fredda sulla scenata di Belli. Pure fosse stato tutto recitato (come è ovvio che sia), persona… - mirca17 : @wilmington_girl @AdrianaVolpeTV Non sono d’accordo…..Soleil non si è fatta manipolare perché è talmente convinta… -