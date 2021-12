Covid: il CdM approva la proroga al 31 marzo 2022. Quarantena per chi rientra dall'estero (Di martedì 14 dicembre 2021) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. ... Leggi su primapress (Di martedì 14 dicembre 2021) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - fattoquotidiano : #STATODIEMERGENZA Arriva 'uno tsunami di contagi, non aspettate ad agire': l'allerta dell'Oms e le misure in arriv… - sgatteobella : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - peppe_tweet : RT @SkyTG24: Il Cdm ha prorogato lo #statodiemergenza -