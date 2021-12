Conto corrente, un bonifico come regalo di Natale? Ecco quando rischi le manette (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel mirino il nostro Conto corrente, i depositi bancari. E non si parla soltanto delle nuove regole che scatteranno dal primo dicembre circa il tetto massimo per l'utilizzo dei contanti, abbassato a 999,99 euro, circostanza che potrebbe allertare il Fisco nel caso di prelievi o versamenti in contanti considerati troppo cospicui (il tutto al netto del pagamento delle prestazioni, che sopra la cifra deve avvenire soltanto con strumenti tracciabili: carte di credito, bancomat, bonifico o assegni). Già, perché ora che si avvicina il Natale bisogna fare attenzione anche a una ulteriore circostanza: i regali che, magari, un nonno, una zia o anche mamma e papà vogliono fare a figli, nipoti e parenti. Attenzione, soprattutto, se il destinatario del regalo si trova all'estero, circostanza che al tempo del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel mirino il nostro, i depositi bancari. E non si parla soltanto delle nuove regole che scatteranno dal primo dicembre circa il tetto massimo per l'utilizzo dei contanti, abbassato a 999,99 euro, circostanza che potrebbe allertare il Fisco nel caso di prelievi o versamenti in contanti considerati troppo cospicui (il tutto al netto del pagamento delle prestazioni, che sopra la cifra deve avvenire soltanto con strumenti tracciabili: carte di credito, bancomat,o assegni). Già, perché ora che si avvicina ilbisogna fare attenzione anche a una ulteriore circostanza: i regali che, magari, un nonno, una zia o anche mamma e papà vogliono fare a figli, nipoti e parenti. Attenzione, soprattutto, se il destinatario delsi trova all'estero, circostanza che al tempo del ...

reportrai3 : Il 27 dicembre 2018 Niccolò Pesce trasferisce 300mila euro di Sacchi sul conto corrente personale di Pittelli, ex s… - InfinitoIsacco : RT @DavideRicci1973: Il Fatto Quotidiano pubblica l'estratto conto di Renzi: In due anni il senatore ha incassato 2.600.000 €. Sentite cosa… - Frankf1842 : RT @reportrai3: Il 27 dicembre 2018 Niccolò Pesce trasferisce 300mila euro di Sacchi sul conto corrente personale di Pittelli, ex senatore… - Sabrina45125804 : Occhi aperti a questo nuovo virus sul cellulare che potrebbe svuotarci il conto corrente in un attimo. ???? - ventu1959 : RT @reportrai3: Il 27 dicembre 2018 Niccolò Pesce trasferisce 300mila euro di Sacchi sul conto corrente personale di Pittelli, ex senatore… -