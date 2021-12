Calcagnini Cdp | “Transizione verde è necessaria”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 dicembre 2021) ”Le sfide nel trasporto sostenibile sono ladei trasporti e integrazione del tpl con la pianificazione urbanistica, cambiamenti demografici dobbiamo tenerne conto, il trasporto non sempre oggi è accessibile per chi è disabile o a un’età avanzata, inoltre dovremo utilizzate gli strumenti dei big data e la digitalizzazione per migliorare i servizi. In più è necessario un rinnovo delle flotte del Tpl dove il 40% dei mezzi sono al di sotto di Euro4 nei centri urbani e hanno in media oltre 12 anni, mentre la media europea è di 7 anni”. Lo sottolinea Paolo, vice direttore generale di Cdp, in occasione del convegno di Asstra ‘ Next Generation Mobility’. ”Abbiamo tante ragioni di ottimismo – ha aggiunto– perchè ci sono le risorse. La finanza è sovrabbondante per i buoni progetti, per ...